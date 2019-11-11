О ценах за проезд на МЦД расскажут в автобусах Подмосковья

В связи с открытием первых двух линий МЦД в подмосковных автобусах стали информировать о стоимости проезда. Об этом рассказала пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Информация о проезде на МЦД доступна в автобусах в шести округах: Красногорске, Долгопрудном, Подольске, Лобне, Одинцовском и Ленинском. Именно там откроются две первые линии МЦД.

Информация предоставляется для удобства жителей. Так люди смогут заранее спланировать свои маршруты.

Первую линию, от Одинцова до Лобни, и вторую линию, от Нахабина до Подольска, запустят к концу ноября. До первых двух станций МЦД будет ходить 250 автобусных маршрутов. Интервал составит 5-10 минут.