«Цены приятно порадуют потребителя». Комплекс по производству мяса индейки построят в Подмосковье

Компания «Рузком» намерена создать на территории Московской области комплекс по производству мяса индейки. Об этом «360» сообщил ее генеральный директор Михаил Горбунков.

«Сумма инвестиций на сегодняшний день [составляет] 12,5 миллиардов. Мы планируем сделать комплекс на 30 тысяч тонн готовой продукции. В Московской области я родился <…>. Сам Бог велел мне в Московской области проводить этот проект. Также это обусловлено тем, что наши производства находятся в Московской области», — рассказал он.

По его словам, в регионе созданы комфортные логистические условия. Кроме того, компании нравится работать с Министерством сельского хозяйства Подмосковья.

«Мы выбираем производителей оборудования с мировым именем. Это и российские компании. Мы будем строить завод по производству комбикорма, а также 80 птичников. Надеюсь, что у нас будет передовое производство», — добавил Горбунков.

Компания совместно с региональным Министерством инвестиций ведет поиск земельных участков для строительства комплекса. Рассматриваются территории в Шатуре или Орехово-Зуеве, поскольку мясоперерабатывающий завод «Рузкома» находится на юго-востоке региона. Глава компании выразил надежду, что будут созданы до 800 рабочих мест. Предполагаемая дата начала строительства — 2022 год. Первая очередь ориентировочно может быть запущена в конце 2022 года или в 2023 году.

«Мы будем ориентироваться будем на средний сегмент — это самый массовый покупатель. Ценообразование приятно порадует конечного потребителя», — пообещал Горбунков.

Он отметил, что часть продукции компания планирует продавать на экспорт. «Рузком» уже занимается экспортом в страны ЕАЭС.