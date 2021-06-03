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    03 июня 2021, 15:02

    «Цены приятно порадуют потребителя». Комплекс по производству мяса индейки построят в Подмосковье

    Наза Салех Захи, Нарина Хачиян

    Компания «Рузком» намерена создать на территории Московской области комплекс по производству мяса индейки. Об этом «360» сообщил ее генеральный директор Михаил Горбунков.

    «Сумма инвестиций на сегодняшний день [составляет] 12,5 миллиардов. Мы планируем сделать комплекс на 30 тысяч тонн готовой продукции. В Московской области я родился <…>. Сам Бог велел мне в Московской области проводить этот проект. Также это обусловлено тем, что наши производства находятся в Московской области», — рассказал он.

    По его словам, в регионе созданы комфортные логистические условия. Кроме того, компании нравится работать с Министерством сельского хозяйства Подмосковья.

    «Мы выбираем производителей оборудования с мировым именем. Это и российские компании. Мы будем строить завод по производству комбикорма, а также 80 птичников. Надеюсь, что у нас будет передовое производство», — добавил Горбунков.

    Компания совместно с региональным Министерством инвестиций ведет поиск земельных участков для строительства комплекса. Рассматриваются территории в Шатуре или Орехово-Зуеве, поскольку мясоперерабатывающий завод «Рузкома» находится на юго-востоке региона. Глава компании выразил надежду, что будут созданы до 800 рабочих мест. Предполагаемая дата начала строительства — 2022 год. Первая очередь ориентировочно может быть запущена в конце 2022 года или в 2023 году.

    «Мы будем ориентироваться будем на средний сегмент — это самый массовый покупатель. Ценообразование приятно порадует конечного потребителя», — пообещал Горбунков.

    Он отметил, что часть продукции компания планирует продавать на экспорт. «Рузком» уже занимается экспортом в страны ЕАЭС.