Цены на стройматериалы будут регулировать в Подмосковье

Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев назвал одной из главных задач строительной отрасли контроль за импортозамещением и ростом цен на стройматериалы. Он сообщил об изменении подхода к регулированию цен: они будут утверждаться раз в два месяца вместо каждых полугода.

Если выявляются «необоснованные увеличения и спекуляции цен» более чем на 15%, данные направляют для проверки в ФАС и прокуратуру, доложил Локтев губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

По словам Локтева, он ежедневно отслеживает изменения, связываясь с руководителями компаний лично. Подрядчики скидывают коммерческие предложения в чат мониторинга цен.

«Также мы ведем сопровождение оплаты выполненных работ, оперативное согласование замены оборудования. И мы меняем подход к выносу инженерных коммуникаций. Это решение позволит нам сократить сроки не менее чем на два месяца», — добавил Локтев.

Кроме того, вместе с подрядными организациями проводится ежедневный мониторинг «по замене на отечественные материалы».

Ранее губернатор Подмосковья отмечал, что и большим, и средним, и маленьким игрокам в бизнесе может потребоваться поддержка на фоне санкций. Региональные власти готовы ее оказать.