Цены на сезонные овощи снизились в Подмосковье

В Московской области сохраняется тенденция к снижению цен на некоторые виды овощей. Например, на картофель, капусту, помидоры, морковь, а также на сахар. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Он отметил, что снижение цен продиктовано сезонностью, потому что многие продукты начинают производить предприятия и хозяйства региона. Например, одну только капусту в области начали собирать уже с третьей декады июня.

«Итоги еженедельных мониторинговых мероприятий, проводимых в области, показывают, что цена на картофель снизилась на 9%, морковь подешевела на 10%, капуста на 28%, а лук репчатый на 4%», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

В Подмосковье регулярно мониторят цены на товары первой необходимости, проводится анализ цен в розничных магазинах, анализируются данные Росстата и Федеральной налоговой службы. Таким образом в регионе прогнозируют риски по дефициту товарного запаса.