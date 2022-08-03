Цены на сезонные овощи снизились в Подмосковье в августе

В Московской области продолжается снижение цен на сезонные овощи. В сравнении с последней неделей июля уже подешевели картофель и морковь, сообщил зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

«Предприятиям и хозяйствам Московской области удалось существенно нарастить объемы производства сезонных овощей. По отношению к последней неделе июля зафиксировано снижение цен на морковь на 10% и на картофель на 9%», — рассказал Георгий Филимонов.

Он напомнил, что в Подмосковье увеличивается количество овощехранилищ, на этом фоне прогнозируется понижение цен на овощи и в осенне-зимний период.

В Московской области в 2022 году запустили программу поддержки строительства овощехранилищ из регионального бюджета. Сейчас мощности хранения составляют 550 тысяч тонн. К следующему году планируется построить хранилища еще на 150 тысяч тонн.

Программа обеспечения продовольственной безопасности Московской области предусматривает, что регион должен покрывать потребности жителей Подмосковья в основных категориях сельскохозяйственной продукции за счет собственного производства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца этого года общая площадь участков для выращивания сельскохозяйственной продукции должна увеличиться до 950 тысяч гектаров.