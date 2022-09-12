Капуста и картофель подешевели более чем на 50% в Подмосковье | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 18:08 Поделиться Telegram

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Viber Капуста и картофель подешевели более чем на 50% в Подмосковье

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По данным Мосстата, в начале сентября на территории Подмосковья продолжают снижаться цены на сезонные овощи и фрукты. Эксперты говорят, что такой тренд может сохраниться вплоть до конца ноября, пока будет продолжаться уборочная кампания в регионе.

За неделю с 29 августа по 5 сентября эксперты отметили, что в регионе замечено небольшое, до 1%, снижение цен на некоторые виды бакалеи, молочной и мясной продукции.

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«Если сравнивать цены в начале июня и сейчас, в начале сентября, то больше всего подешевела свежая белокочанная капуста — на 72,8%, ее средняя цена — 20 рублей за килограмм. Картофель подешевел на 59,2%, его можно купить по средней цене 29 рублей за килограмм. Снизились цены и на сезонные яблоки, сейчас их в среднем можно купить по 117 рублей за килограмм», — отметил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Также сильно подешевела морковь — на 44,4%, а также репчатый лук — на 36,6%. Продолжают снижаться цены на свежие помидоры, которые в среднем теперь стоят 90 рублей за килограмм.

Однако были и овощи, которые уже постепенно дорожают. В первую очередь это огурцы — за минувшую неделю они подорожали на 1,6%. Это связано сразу с несколькими факторами. Например, с сильным и резким похолоданием в Подмосковье, а также с тем, что в августе заканчивается время сбора огурцов на открытом грунте.

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