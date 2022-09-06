Цены на розничных рынках проконтролируют в Подмосковье | 360°

Подмосковье 06 сентября 2022, 18:00 (обновлено: 06 сентября 2022, 19:14) Поделиться Telegram

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Viber Цены на розничных рынках проконтролируют в Подмосковье

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В Подмосковье работает более 130 розничных рынков. Получить место для продажи своих товаров на рынке могут юридические и физические лица.

На розничных рынках Подмосковья можно приобрести свежие овощи, фрукты, ягоды, молочную и мясную продукцию от производителей области.

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«В регионе на сегодняшний день продолжают свою работу 132 розничных рынка. Получить место для продажи своих товаров могут юридические или физические лица. Работа будет вестись по официальному договору», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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Для того чтобы продукция на прилавках была только свежей и безопасной, на рынках работают лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. За 2021 год специалисты таких лабораторий исследовали 8,4 тысячи проб продукции.

Цены на продукцию в рознице также контролируются. Еженедельно органы местного самоуправления проводят мониторинг цен. Если в течение 60 календарных дней рост розничных цен на продовольственные товары составляет 10% и более, за исключением сезонного фактора, то материалы направляются в Федеральную антимонопольную службу, прокуратуру и в оперативные штабы Минсельхоза России и Минпромторга России.

Актуальный список розничных рынков можно найти на сайте Минсельхозпрода Подмосковья в разделе «Документы» — «Розничные рынки».

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