Цены на продукты Подмосковья снизились на 2% за месяц

Цены на продукты снизились в Подмосковье. В среднем они упали на 2% за последний месяц. Об этом сообщил зампред правительства области Георгий Филимонов.

По данным Федеральной службы государственной статистики, индекс потребительских цен в Подмосковье в июле составил 99,57% по отношению к июню. Цены на сахар упали на 5%, на фрукты и овощи — на 10%. Филимонов также сообщил, что незначительно подешевела молочная и мясная продукция.

В ведомстве также рассказали, что стоимость минимального набора продуктов составила 6249,74 рубля на месяц, что на 5,8% ниже, чем месяцем ранее.

Цены в регионе остаются ниже, чем в столице.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал факторы успеха Подмосковья в новых экономических условиях.