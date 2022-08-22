Цены на овощи в Подмосковье снизились за неделю

Цены на овощи в Подмосковье продолжают снижаться. Такие данные опубликовали в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области. За последнюю неделю больше всего подешевели огурцы, капуста и картофель.

«За неделю с 8 по 15 августа в Московской области цены на свежие огурцы снизились на 9%, на белокочанную капусту — на 7,5%, на картофель — на 6%. На 4% подешевели томаты и морковь. Такой уровень цен связан с поступлением на рынок продукции нового урожая», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

В целом с начала года снижение цен на огурцы составило 57,1%, на свежую белокочанную капусту — 53,9%, на свежие томаты — 33,8%, на картофель — 15,9%.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области проводит еженедельный мониторинг цен на продукты питания, чтобы фиксировать случаи необоснованного завышения цен.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в данный момент Московская область борется за первое место по объему производства тепличных овощей в России.