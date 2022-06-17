Цены на овощи из «борщевого набора» понизились в Подмосковье

Обстановка с ажиотажным спросом на продукты на фоне западных санкций постепенно стабилизируется в Подмосковье. Цены на некоторые наименования снижаются. Например, стоимость капусты в магазинах уменьшилась на 25%.

С таким сообщением выступили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона. Они сослались на представителей крупной торговой сети. Цены на овощи, по их словам, постепенно снижаются. Особенно это касается так называемого борщевого набора, который пользуется особенно высоким спросом среди жителей Московской области.

«В частности, на капусту раннюю цена упала на 25%. В конце июня предприятия начнут собирать первый урожай подмосковной капусты, которую выращивают под укрывным материалом», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Кроме того, в Подмосковье проводят работу по сбору запасов в крупных торговых сетях. На текущий момент все остается в пределах нормы, запасы пополняются согласно графику. Ажиотажный спрос, который наблюдался в феврале, уже не заметен. Это значит, что обстановка постепенно стабилизируется.

В Подмосковье продолжается мониторинг цен на регулярной основе. Проверяется также, какие товары остаются на полках магазинов и всего ли хватает потребителям. Колебание цен на текущий момент в регионе незначительное — не больше 1%.