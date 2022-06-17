Цены на капусту в Подмосковье снизились на 25%

Цена на борщевой набор снизилась в Московской области. В частности, капуста подешевела на 25%. Это отметил министр сельского хозяйства региона Владислав Мурашов.

По его словам, ситуация с ажиотажным спросом на продукты стабилизировалась. Борщевой набор, который круглый год популярен у жителей, стал дешевле.

Мы в постоянном контакте с представителями торговых сетей, и они сообщают, что цены по многим позициям борщевого набора активно снижаются Владислав Мурашов.

В Минсельхозе региона рассказали, что продуктовые запасы в норме и регулярно пополняются. В конце июня начнется сбор первого урожая подмосковной капусты.

«Мы больше не наблюдаем ажиотажный спрос, который был в феврале, — треть покупателей стали покупать меньше товаров повседневного спроса. А значит, ситуация стабилизировалась», — сказал заместитель министра сельского хозяйства региона Кирилл Григорьев.

Ситуацию с ценами и запасами продуктов мониторят во всех торговых сетях. К этой работе привлекли 250 человек, которые проводят проверки в 60 городских округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение критически важно для продовольственной безопасности.