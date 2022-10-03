Цены на продукты снизились на 1,5% в Подмосковье за август | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 18:19 Поделиться Telegram

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Viber Цены на продукты снизились на 1,5% в Подмосковье за август

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Индекс потребительских цен в Московской области в августе 2022 года составил 99,6% в сравнении с июлем этого же года. Данные озвучили в Мосстате.

«Цены в Московской области на основные продукты питания ниже, чем в Москве. Стоимость минимального набора продуктов в регионе за август составила 5 953,61 рубля в расчете на месяц, что на 4,7% ниже уровня июля и на 17,5% ниже, чем стоимость такого же набора в Москве. В том числе цены на продовольственные товары в августе снизились на 1,5%», — отметил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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В состав минимальной продуктовой корзины входят различные виды продуктов, в том числе разные виды мяса, рыба, крупы, овощи и фрукты, молочные продукты, хлебобулочные изделия, яйца, масло, сладкое.

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