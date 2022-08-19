Центры сервисных УК «Наш дом» заработали в еще двух округах Подмосковья

Госжилинспекция Подмосковья поучаствовала в открытии еще двух центров «Наш дом» в Серпухове и Протвине. Они дадут возможность жителям получать все жилищно-коммунальные услуги в одном месте. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Федина.

Проект «Наш дом» реализуют в Подмосковье с начала этого года по поручению губернатора Андрея Воробьева. Резиденты, сервисные управляющие компании, должны оказывать комплекс услуг и обладать хорошей системой взаимодействия с жителями, а также иметь ресурсы для проведения широкого спектра работ.

В Серпухове участником проекта стало МУП «Водоканал-Сервис», в Протвине — МБУ «Управляющая компания Протвино». Недавно они обновили и собственную территорию. Теперь офисы выдержаны в едином стиле, а жители могут с комфортом ожидать очередь и получать услуги.

«Один из главных принципов в работе резидентов „Нашего дома“ — способность коммуницировать на высоком уровне. То есть постоянно конструктивно взаимодействовать с жителями и гарантировать, что каждый будет услышан, а его проблему обязательно решат», — сказала Ольга Федина.

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