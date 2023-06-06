Подмосковье 06 июня 2023, 00:33 Центры реабилитации в пяти округах Подмосковья позволили детям проходить восстановление с животными Министерство социального развития Подмосковья

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В пяти центрах социального обслуживания и реабилитации дали возможность проходить этот процесс с помощью четвероногих друзей. Это «Егорьевский», «Пушкинский», «Серпуховский», «Сергиево-Посадский» и «Орехово-Зуевский», сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Такие занятия называют канистерапией.

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«Канистерапию, наряду с иппотерапией и дельфинотерапией, относят к нетрадиционным методикам реабилитации, но эффект от занятий потрясающий. Занятия учат ребят адаптироваться в новой среде, помогают избавиться от страхов и барьеров в общении», — уточнили в министерстве.

В «Орехово-Зуевском» собаки Лори и Бим каждое утро встречают детей вместе с психологом Еленой Федоровой.

«Лори — настоящий полноценный участник реабилитационных занятий. Вместе с ней ребята собирают кубики, преодолевают препятствия, учатся давать команды», — сообщила Федорова.

Благодаря таким занятиям у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата развивается двигательная активность, а благодаря тактильному контакту ребята тянутся к животным и доверяют им. Четвероногие снижают уровень стресса и успокаивают воспитанников центра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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