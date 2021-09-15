Центры рассеянного склероза открыли в Пушкино и Одинцове

Еще два новых Центра рассеянного склероза открыли в Подмосковье. Они появились при больницах в Пушкино и Одинцове.

Новые пункты появились в Московской областной больнице имени Розанова в Пушкино и Одинцовской больнице.

Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, их работу будет курировать головной Центр рассеянного склероза, который находится в МОНИКИ.

Раньше пациентам с рассеянным склерозом нужно было ездить на такие консультации к специалистам МОНИКИ, а теперь они смогут получить помощь в ближайшем центре Светлана Стригункова.

По ее словам, в ближайшее время откроют еще семь центров.

«Это сделает медицинскую помощь более доступной еще для шести тысяч жителей региона с рассеянным склерозом», — отметила Стригункова.

Центр рассеянного склероза в Одинцове будет принимать пациентов из этого и соседних округов: Можайска, Власихи, Наро-Фоминска, Краснознаменска, Молодежного.

В Пушкино будут вести прием местных пациентов и живущих в Сергиевом Посаде, Королеве, Мытищах, Щелкове, Фрязине.