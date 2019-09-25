Учиться будет интереснее. Центры образования «Точка роста» помогут школьникам Наро-Фоминского и Можайского округов

Школы Наро-Фоминского и Можайского городских округов обзавелись центрами цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Теперь сельские школьники имеют доступ к самому передовому и современному оборудованию.

В Наро-Фоминском округе центры «Точка роста» открылись в Атепцевской и Васильчиновской школах. «Точки роста» созданы для формирования современных навыков и компетенций по общеобразовательным предметам «Информатика», «Технология», «Математика» и «Основы безопасности жизнедеятельности». Это структурные подразделения школ, расположенных в сельской местности и малых городах.

Материально-техническая база двух школ Наро-Фоминска оснащена современным оборудованием: ноутбуками, 3D-принтерами, шахматными наборами, электрическими лобзиками, дрелями-шуруповертами, тренажерами, квадрокоптерами, лего-наборами, интерактивными досками, фотоаппаратами, штативами, шлемами виртуальной реальности.

Источник фото: администрация Наро-Фоминского городского округа

Использование шлема виртуальной реальности в образовательном процессе расширит возможности передачи информации и улучшит качество усвоения материала учащимся. На компьютерах установлено специализированное программное обеспечение, которое позволяет проектировать и создавать различные 3D-модели.

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ подчеркнул, что профильные центры придают новое содержание учебному процессу по основным общеобразовательным программам.

На базе «Точек роста» будет осуществляться обучение школьников по общеобразовательным программам естественнонаучного, технического, гуманитарного, цифрового профилей. Материально-техническая база школ обеспечит реализацию дополнительных школьных программ во внеурочное время и в сетевой форме для обучающихся. Будут проводиться внеурочные занятия в период каникул, в том числе для пришкольных лагерей, развиваться проектная деятельность для ребят и их педагогов.

Источник фото: администрация Наро-Фоминского городского округа

Директор Васильчиновской школы Ирина Корнеева пояснила, что подобная форма обучения способствует развитию у ребенка навыков общения, его формированию как личности.

«Учебный процесс в области цифровых и гуманитарных компетенций с участием педагогов и обучающихся получит информационное сопровождение на официальных школьных сайтах. Педагоги и руководители смогут повышать свою квалификацию», — добавила Ирина Корнеева.

Детям стали доступны новые игровые зоны: шахматные гостиные, зоны для оказания первой медицинской помощи, лего-конструирования, медиазона. Профильные центры смогут принять обучающихся других школ городского округа во время внеклассных занятий.

Ученик 10-го класса Васильчиновской школы Ростислав Кочергин более всего доволен появлением шлема виртуальной реальности. «Больше всего мне сегодня понравились VR-очки, ведь это возможность увидеть и почувствовать себя в другом, виртуальном мире. А еще это очень классная возможность исследовать местность, ведь их можно соединить с квадрокоптерами, которые у нас, кстати, тоже есть», — отметил пользу от нового оборудования школьник.

Источник фото: администрация Наро-Фоминского городского округа

Всего на реализацию проекта в Наро-Фоминском округе выделено около 5,2 миллиона рублей (около 2,4 миллиона рублей из федерального бюджета, около 1,3 миллиона рублей — из областного, примерно 1,5 миллиона рублей — из бюджета муниципалитета). Средства были потрачены на ремонт помещений, приобретение нового оборудования, мебели и обновление материально-технической базы.

Для подготовки к работе центров «Точка роста» педагоги Атепцевской и Васильчиновской школ прошли обучение на курсах повышения квалификации в сферах информационных технологий, промышленного дизайна, робототехники и виртуальной реальности.

Источник фото: администрация Можайского городского округа

В Можайском городском округе центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» разместились на базе Ворошиловской и Мокровской школ.

Здесь также появились шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, квадрокоптеры, манекены, шахматы, фотооборудование и многофункциональные инструменты различного назначения.

Источник фото: администрация Можайского городского округа

Глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов сделал акцент на том, что у школьников муниципалитета теперь есть отличная возможность недалеко от дома получать знания, используя самое современное оборудование.

«Уверен, что познавать различные науки теперь будет проще и интереснее. Надеюсь, учителям это оборудование позволит выявить самых одаренных детей, а также поможет развить у них новые навыки», — добавил Дмитрий Абаренов.

Всего в школах Московской области одновременно открылись 77 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В них смогут проходить обучение более 31,5 тысячи детей. Всего центры «Точка роста» в 2019 году открываются в 50 субъектах Российской Федерации.