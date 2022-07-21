Центры диспансеризации после ковида откроют еще в 3 округах Подмосковья

Центры углубленной диспансеризации для тех, кто перенес COVID-19, откроют в Подмосковье до конца этого года. Они появятся в Одинцове, Домодедове и Видном. Об этом сообщили в Мособлдуме.

Диспансеризацию после болезни уже прошли более 87 тысяч жителей региона, среди которых 28 тысяч старше 60 лет. Сейчас это можно сделать в 19 поликлиниках Подмосковья. Для комфорта пациентов и врачей для этого также создадут специализированные центры по нацпроекту «Здравоохранение». Председатель профильного комитета Андрей Голубев рассказал, что в планах — открыть учреждения в Одинцове, Видном и Домодедове.

«Флагманским станет одинцовский центр, под строительство которого уже выделен земельный участок. Более 60 человек ежедневно смогут обследоваться там в два этапа. Сначала пациента осмотрит терапевт, далее — специалисты более узкого профиля», — рассказал он.

Профилактику заболеваний обсудили на заседании комитета в Одинцове. Участники посетили Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации и высоко оценили его работу. Чтобы повысить доступность услуг, было решено сделать возможным прохождение всех этапов обследования на базе центра, развернуть дополнительно 130 коек и открыть телемедицинский центр.

Дети до 14 лет могут также пройти двухнедельную реабилитацию в НИКИ детства. Там для них проведут дыхательную гимнастику, массажи и другие виды лечения. Этим уже воспользовались более 2,1 тысячи детей.

«Пройти реабилитацию можно бесплатно, в рамках ОМС. Для этого необходимо обратиться к врачу-специалисту по месту жительства, чтобы он дал направление. Маленькие дети могут находиться на лечении с одним из родителей», — добавил Голубев.

Кроме этого в Подмосковье работают временные медицинские пункты, которые уже посетили более 3,5 тысячи человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что подмосковные больницы получили более 800 новых аппаратов с начала года.