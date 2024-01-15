Подмосковье 15 января 2024, 16:46 Центру спортивной подготовки в Химках исполнилось 10 лет Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Центр спортивной подготовки № 5 в городском округе Химки отпраздновал юбилей. На протяжении 10 лет баскетбольные команды демонстрируют высокие результаты и занимают призовые места чемпионатов России.

За время существования центра спортсмены достигли больших высот. Так, команда «ЦСП-Химки-2» регулярно становится призером Единой молодежной лиги ВТБ, а игроки команды «ЦСП-Химки» участвуют в чемпионате Высшей лиги и Кубке России.

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Также на протяжении уже шести лет успешно работает отделение баскетбола 3×3. Команды выиграли медали европейских и всемирных пляжных игр, мирового тура и Олимпиады. Игроков, тренеров и медицинский персонал каждый сезон вызывают в юношеские и молодежные сборные страны — как в баскетболе 5×5, так и в формате 3×3.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Напомним, что воспитанники Центра спортивной подготовки № 5 входят в составы основных мужских сборных России обоих направлений. Также во многих сильнейших клубах Единой лиги ВТБ и Суперлиги играют выпускники центра.

«Мы воспитываем достойный резерв для сборных команд России и основной команды баскетбольного клуба „Химки“, с которым тесно сотрудничаем на протяжении всего времени. Многие молодые игроки наших команд являются воспитанниками и выпускниками училища олимпийского резерва № 3, с которым мы также плотно взаимодействуем с момента основания нашей организации», — прокомментировала генеральный директор Центра спортивной подготовки № 5 Татьяна Аратова.

Сейчас команды Центра спортивной подготовки № 5 готовятся ко второму этапу игрового сезона. Первые тренировки химчан стартовали 3 января. Предстоящие игры у молодежной команды «ЦСП-Химки-2» пройдут 15 и 16 января со «ЦСКА-Юниор». Старшая команда «ЦСП-Химки» проведет матчи 16 и 17 января в рамках чемпионата Высшей лиги. Спортсмены сыграют с баскетбольным клубом «Динамо-МГТУ» в Майкопе.

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