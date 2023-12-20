Подмосковье 20 декабря 2023, 09:43 Центру молодежного инновационного творчества в Котельниках исполнилось 5 лет Телеканал «360»

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Центр молодежного инновационного творчества «Призма» в Котельниках отметил пять лет с начала работы. Его открыла Элина Розанова, выигравшая в 2018 году конкурс Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Элина Розанова получила субсидию на создание центра в размере семь миллионов рублей. Средства пошли на покупку высокотехнологичного оборудования. В «Призме» появились лазерные и фрезеровочные станки с числовым программным управлением, образовательные конструкторы, 3D принтеры.

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Воспитывают здесь будущих инженеров и программистов. Ребята получают технические навыки, которые помогут поступить в профильные вузы. Ученики центра много раз становились финалистами всероссийских соревнований.

По случаю праздника «Призму» посетил глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин. Для него провели экскурсию. Глава округа поздравил коллектив и воспитанников центра с первым юбилеем.

У руководства «Призмы» много планов. Среди достижений этого года победа в конкурсе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. На дооснащение центр получил субсидию в размере двух миллионов рублей. Также проект победил в муниципальном конкурсе на предоставление субсидий.

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