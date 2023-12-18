Подмосковье 18 декабря 2023, 16:26 Центру медицинской реабилитации и курортологии в Солнечногорске исполнилось 55 лет Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Федеральный научно-клинический центр медицинской реабилитации и курортологии работает в деревне Голубое под Солнечногорском уже 55 лет. Лучших сотрудников учреждения наградили к юбилею организации.

С юбилеем учреждения сотрудников поздравили председатель Совета депутатов Марина Веремеенко и заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Марина Маннапова. Они вручили грамоты от имени руководителя муниципалитета Константина Михалькова.

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«Всех сотрудников поздравляю с юбилеем. Пусть ваш добросовестный и благородный труд идет на пользу пациентам», — отметила Марина Маннапова.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Центр оснащен современным оборудованием для лечения пациентов с поражениями головного и спинного мозга, ортопедо-травматологической патологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Медицинскую помощь там получают ежегодно более 15 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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