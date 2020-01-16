Центробанк выпустит монету в честь Подмосковья

Банк России выпустит монету номиналом 10 рублей в честь Московской области. Тираж будет ограничен, сообщила пресс-служба Центробанка.

Диаметр монеты 27 миллиметров. На лицевой ее стороне разместят надписи «Банк России» и «2020». В нижней части будет товарный знак Московского монетного двора. На оборотной стороне изобразят герб Подмосковья. Там же разместятся надписи «Российская Федерация» и «Московская область».

Выпустят памятную монету ограниченным тиражом — пять миллионов штук. Денежный знак является законным средством наличного платежа. Принимать его обязаны без ограничений.

Ранее Центробанк выпустил памятные монеты в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В серию вошли как банкноты из золота и серебра, так и из недрагоценного металла.