Подмосковье 28 ноября 2023, 13:22 Центральный зубровый питомник в Серпухове отметил 75-летие Приокско-Террасный заповедник

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«Приокско-Террасный государственный заповедник» отметил 75-летие со дня основания. Торжественные мероприятия прошли на территории Центральной усадьбы и в Музейно-выставочном центре Серпухова.

Центральный зубровый питомник создал выдающийся ученый Михаил Заблоцкий. Долгое время он был его руководителем. За все время работы питомник отправил 700 зубров в разные части страны.

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«У Приокско-Террасного заповедника богатая история, которая длится почти восемь десятков лет. За это время произошло много событий, о которых мы с трепетом вспоминаем и бережно храним память. Мы помним первых зубрят, рожденных в мае 1950 года», — подчеркнула директор Приокско-Террасного заповедника Светлана Родионова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Подмосковья появятся семь новых лесопарков. Кроме того, в регионе продолжается работа по очистке лесов.

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