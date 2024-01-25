Подмосковье 25 января 2024, 17:13 Центральный тепловой пункт у дома № 76 модернизировали на Юбилейном проспекте в Новых Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил работу после модернизации. В центральном тепловом пункте на Юбилейном проспекте в Новых Химках установили четыре новых насоса горячего водоснабжения и отопления, заменили семь запорных арматур и обновили систему автоматики для регулировки параметров.

Для повышения качества теплоснабжения ресурсоснабжающая организация отремонтировала в центральном тепловом пункте три теплообменника.

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«Были жалобы от жителей Юбилейного проспекта на низкое давление и отсутствие отопления по некоторым стоякам в квартирах. Приняли решение модернизировать центральный тепловой пункт у дома № 76. Обновления позволят повысить качество теплоснабжения в 16 многоквартирных домах», — отметил Дмитрий Волошин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал глав сразу сообщать ему о проблемах с отоплением в округах Подмосковья.

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