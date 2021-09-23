Центральный стадион отремонтируют в Волоколамске

В Волоколамске обновят центральный стадион. Ремонт планируют завершить в 2023 году. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Стадион на улице Парковая в Волоколамске отремонтируют в рамках государственной программы Московской области. Проектные работы уже завершены, уточнил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

«Заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», — уточнил министр.

По проекту на стадионе общей площадью 2,6 гектара положат новое футбольное поле с искусственным покрытием, установят новые трибуны на тысячу зрителей, а также отремонтируют административно-бытовой корпус с раздевалками для спортсменов и тренерскими. Помимо этого, рабочие обустроят легкоатлетический сектор, проведут монтаж матч-освещения и информационного табло. Территорию около стадиона благоустроят и озеленят.

После ремонта стадион станет современным спортивным объектом. На нем будет комфортно как зрителям, так и спортсменам.