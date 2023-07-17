Подмосковье 17 июля 2023, 08:32 Центральный сквер в микрорайоне Пироговском в Мытищах благоустроят в 2024 году пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Центральный сквер в микрорайоне Пироговском в Мытищах преобразиться в 2024 году. Там обновят плитку и фонтан, проведут освещение и озеленение, построят спортивную зону.

Рабочие при благоустройстве Центрального сквера заменят плиточное покрытие, установят парковые диваны и урны, проложат уличное освещение, проведут озеленение территории и реконструкцию фонтана, обустроят зоны для катания и трюков на скейтах, роликах и самокатах.

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Кроме того, сквер продлят до детской площадки на Фабричной улице. Этот игровой комплекс благоустроили по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2023 году.

Сейчас управление благоустройства администрации городского округа Мытищи разрабатывает эскизный проект будущего сквера.

В этом году в округе также проводятся масштабные работы по обновлению четырех парков по госпрограмме «Комфортная городская среда». Это парк на Молодежном бульваре, а также парки Стрекалова, Ветеранов, Тайнинский. Также продолжается 2-й этап реконструкции парка Мира.

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