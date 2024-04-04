Подмосковье 04 апреля 2024, 12:42 Центральный парк в Пушкино вошел в подмосковный топ-10 на прошлой неделе Министерство благоустройства Московской области

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Центральный парк в городском округе Пушкино на прошлой неделе посетили 19 тысяч человек. Он вошел в десятку по популярности у гостей и жителей Подмосковья.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, парк занял шестое место по посещаемости.

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На территории Центрального парка расположились детская площадка, спортивные комплексы, шахматные и теннисные столы с амфитеатром и трибунами.

Горожане давно оценили ухоженные дорожки с современным освещением, удобные скамейки. Для безопасности на территории работает система видеонаблюдения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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