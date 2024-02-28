Подмосковье 28 февраля 2024, 18:06 Центральный парк в Пушкино принял 17 тысяч посетителей за неделю Министерство благоустройства Московской области

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Пушкинский парк культуры и отдыха посетили свыше 17 тысяч человек на прошлой неделе. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

В парке работает каток, площадь покрытия которого составляет более 1200 квадратных метров. Благодаря системе искусственного охлаждения лед держится даже при температурах выше нуля. Покататься можно бесплатно. Рядом есть раздевалки и прокат коньков.

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Пушкинский парк регулярно проводит мастер-классы, концерты и тематические мероприятия для жителей. Это всегда привлекает сюда посетителей.

Адрес парка: Пушкино, улица Некрасова, 3А.

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