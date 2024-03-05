Подмосковье 05 марта 2024, 17:48 Центральный парк в Лыткарине стал самым популярным за неделю в небольших городах Подмосковья Министерство благоустройства Московской области

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Министерство благоустройства Подмосковья назвало самые популярные парки недели в небольших городах Подмосковья. Первое место занял Центральный парк Лыткарина, где побывали 19 тысяч гостей.

Как рассказали в ведомстве, еще 11 тысяч человек посетили городской парк Павловского Посада, пять тысяч — парк Луховиц, четыре тысячи — парк Каширы и три тысячи — парк Победы в Талдоме.

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«На территории парков и лесопарков Московской области с прошлой недели функционируют 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом и 43 возводимые горки. В парках посетителей встречают 114 кафе и 66 теплых зон для комфортного время препровождения в холодные зимние дни. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Всего на минувшей неделе в парках и лесопарках Подмосковья побывали 1,2 миллиона человек. Это на 396 тысяч больше, чем за такой же период прошлого года.

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