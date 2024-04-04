Подмосковье 04 апреля 2024, 11:50 Центральный парк в Лыткарине принял 26 тысяч посетителей за неделю Министерство благоустройства Московской области

Читать 360tv в

Около 26 тысяч человек побывали в Центральном парке в Лыткарине за неделю с 25 по 31 марта. Итоги подвели в Министерстве благоустройства Московской области.

Лыткаринский парк вошел в пятерку самых посещаемых на прошлой неделе. Он расположен в центре города, рядом с Дворцом культуры «Мир». Площадь природной территории составляет четыре гектара.

Реклама

Парк разделен на три зоны: транзитную, для активного отдыха с детской и спортивной площадками и тихую, для спокойного времяпрепровождения.

Адрес парка: Московская область, город Лыткарино, улица Ленина, дом 2А.

В понедельник стало известно, что лиственница из Волоколамского округа представит Подмосковье на национальном конкурсе «Российское дерево года». Этот памятник природы расположен на территории усадьбы Гончаровых, где не раз бывал сам Пушкин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».