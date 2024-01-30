Подмосковье 30 января 2024, 16:43 Центральный парк в Лобне реконструируют к концу лета Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Реконструкция центрального парка началась в Лобне. К концу лета там построят скейт-парк, смотровую, танцевальную и детскую площадки, амфитеатр, кафе и многое другое.

В обновленном центральном парке обустроят зону культурно-массовых мероприятий и новую танцевальную площадку с амфитеатром, приведут в порядок площадь со сценой и организуют кафе. Также в парке появится скейт-парк, детская зона, смотровая площадка и другие места для отдыха.

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«Сейчас возводят строительный городок для рабочих. После приступят к демонтажу старых аттракционов и других элементов парка. По плану реконструкцию закончим к концу лета», — рассказала временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова.

Работы в парке проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

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