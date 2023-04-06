Подмосковье 06 апреля 2023, 17:18 Центральный парк в Лобне благоустроят в 2024 году министерство благоустройства

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К благоустройству Центрального парка в Лобне приступят уже в этом году. Работы проведут по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в министерстве благоустройства Московской области.

«Перед разработкой концепции был проведен опрос среди жителей. Результаты социологического исследования показали, что большинство опрошенных высказались за оборудование новых мест отдыха, детских игр, обновление существующей сцены, создание условий для занятия спортом и благоустройство территории возле пруда», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Согласно проекту, в парке будет обновлена дорожно-тропиночная сеть. Территорию поделят на функциональные зоны. Так, в центральной части обустроят сектор для культурно-массовых мероприятий, а подальше — пространство для занятий спортом и детскую зону.

Территория около пруда тоже преобразится — там появится смотровая площадка. В министерстве благоустройства отметили, что работы проведут с сохранением существующих зеленых насаждений. Завершить благоустройство планируют в 2024 году.

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