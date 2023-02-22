Подмосковье 22 февраля 2023, 11:02 Центральный парк в Долгопрудном благоустроят

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Реконструкция Центрального парка культуры и отдыха продолжается в Долгопрудном. Первый этап работ уже завершили, а полностью территория будет готова до конца этого года.

Ремонт парка начался в конце 2022 года. За это время рабочие заменили 80% плиточного и 50% асфальтового покрытия, демонтировали эстраду для проведения мероприятия и залили фундамент для новой сцены. Работы приостановили из-за морозной погоды, их возобновят после потепления.

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Начальник управления физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа Марина Сатина рассказала, что в парке полностью заменят эстраду и малую сцену, установят новый фонтан и благоустроят велодорожки.

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«Благоустроят велодорожки, установят парадную входную группу, которой раньше в парке не было, а также заменят 158 опор освещения. Договор действует до 31 декабря, так что к концу текущего года все работы должны быть завершены», — сказала она.

Центральный парк был открыт в Долгопрудном в 1975 году в четь 30-летия Победы. На время реконструкции он частично открыт для посещения.

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