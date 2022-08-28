Центральный парк открыли в Пушкино ко Дню города

Пушкино отпраздновал 97-й день рождения города. По всему городу были организованы увлекательные представления, мастер-классы и выступления артистов.

Центральный парк в Пушкино открылся после реконструкции. На главной площади воссоздан ранее утраченный летний театр, на сцене которого выступали Федор Шаляпин и Клавдия Шульженко, проводили репетиции Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко.

Напротив летнего театра установили перголы с качелями и скамейками. Кроме того, в парке теперь новые пешеходные и велодорожки, оборудованы фотозоны и пункты быстрого питания.

Руководитель организации инвалидов-колясочников «Колесница» Игорь Гундеров одним из первых оценил доступную среду в парке.

«Несколько туалетов я увидел адаптированных. Дорожки сделаны, велодорожки. Но по-хорошему надо еще инвалидные коляски нарисовать. Очень хорошо. Пока все нравится», — отметил Игорь Гундеров.

В новом парке разместились целых пять детских площадок. Для любителей спорта здесь оборудованы новые спортивно-оздоровительные зоны — скейтпарк, баскетбольная площадка, спортивная площадка с тренажерами для всех возрастов, шахматные и теннисные столы с трибунами, воркаут. Подобных объектов в непосредственной близости к этому району еще не было.

Именно на новой сцене летнего театра состоялась торжественная часть Дня города. По традиции в этот день чествовали жителей округа, добившихся успехов в профессиональной и общественной деятельности.

«На сегодняшний день мы делаем очень много. И те задачи, которые перед нами ставит губернатор, они направлены в первую очередь на то, чтобы улучшить жизнь наших жителей. Для того, чтобы качество жизни улучшалось. Поэтому мы работаем, мы стараемся», — сказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Поздравить горожан с праздником приехал также депутат Государственной думы Сергей Пахомов.

«Чтобы стоять на месте, надо бежать быстро. Чтобы двигаться вперед, надо бежать еще быстрее. Это относится к Пушкино. Я надеюсь, что сейчас, с последними переменами, поддержкой губернатора, правительства, мы все-таки получили шанс всем вместе взяться, поработать и к столетию, через три года, получить абсолютно новый облик города, с новым качеством жизни», — отметил депутат.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о реконструкции котельных и очистных в Подмосковье.