Подмосковье 22 февраля 2024, 19:51 Центральный парк Лыткарина посетили более 21 тысячи человек на прошлой неделе Министерство благоустройства Московской области

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Центральный парк Лыткарина стал самым популярным местом отдыха в небольших городских округах на прошлой неделе. С 12 по 18 февраля там отдохнули более 21 тысячи человек.

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, парки стали излюбленным местами для отдыха у жителей Подмосковья.

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«На территории парков и лесопарков Московской области с прошлой недели функционируют 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом и 43 возводимые горки. В парках посетителей встречают 114 кафе и 66 теплых зон для комфортного время препровождения в холодные зимние дни», — пояснил Хайкин.

В Министерстве благоустройства Московской области составили рейтинг самых посещаемых парков в муниципалитетах с населением до 100 тысяч жителей с 12 по 18 февраля.

На первом месте расположился Центральный парк в Лыткарине, второе место занял Городской парк в Павловском Посаде, третье место получил Городской парк округа Луховицы, на четвертом месте — Городской парк в Кашире и замыкает рейтинг Парк Победы в городском округе Талдом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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