Подмосковье 18 декабря 2023, 16:02 Центральный офис МФЦ в Солнечногорске отпраздновал 9-летие Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Сотрудников МФЦ в Солнечногорске поздравили с девятой годовщиной со дня открытия центрального офиса. К празднику приурочили награждение лучших работников.

Коллектив учреждения по поручению главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова поздравил его заместитель Кирилл Типографщик, а также местный депутат Мариям Панфилова.

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«Отмечу, что это первый офис МФЦ на территории региона, в открытии которого в 2015 году принял участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. За время работы центральный офис занимает только лидирующие позиции в рейтингах, а профессионализм наших сотрудников неоднократно отмечают на региональном уровне», — сказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Количество предоставляемых в МФЦ услуг за семь лет увеличилось со 150 до 400, из них около 200 переведены в электронный вид. Окон приема также стало больше: в 2015 году их было 18, а сейчас 30. Кроме того, в центральном офисе оборудованы рабочие места для самостоятельного оформления документов. Ежедневно услуги МФЦ в Солнечногорске получают около тысячи граждан.

Напомним, Подмосковье входит в число лидеров России по применению искусственного интеллекта. Губернатор Андрей Воробьев рассказал об основных сферах применения нейросетей в регионе.

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