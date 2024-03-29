29 марта 2024, 10:20
Центральный офис МФЦ в Лобне расширят и отремонтируют
Работу МФЦ оптимизируют в Лобне. Филиал в микрорайоне Красная Поляна закроют, а главный офис на улице Ленина — отремонтируют и расширят.
Филиал в микрорайоне Красная Поляна обслуживает около 20 человек в день. При этом большинство клиентов — жители других муниципалитетов.
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«В наше отделение чаще всего обращаются жители других городов — Химки, Солнечногорск. Наших жителей не такое большое количество, в основном все в центральный офис обращаются на улице Ленина», — рассказала начальник отдела МФЦ Ольга Грицай.
Помещение офиса в Красной Поляне арендуют у частного предпринимателя, поэтому здесь даже нельзя сделать ремонт, чтобы создать посетителям более комфортные условия. Поэтому многие жители микрорайона предпочитают центральный офис, который находится в здании администрации города. Там время ожидания в очереди не превышает двух-трех минут.
После объединения с филиалом офис МФЦ на улице Ленина расширят, отремонтируют и оснастят дополнительной техникой.
«Администрация городского округа выделила для МФЦ дополнительные площади, то есть мы расширим нашу зону приема, зону доступа к госуслугам, число гостевых компьютеров увеличим до шести штук. Добавим консультантов, чтобы также нашим жителям было удобно. Сейчас все сотрудники у нас ежемесячно проходят тестирование, обучение», — отметила директор МФЦ городского округа Лобня Оксана Мельничук.
Сегодня большинство услуг переведено в электронный формат, но людям старшего поколения удобнее лично встретиться со специалистом. Поэтому в Лобне не только расширят и сделают более удобным центральный офис МФЦ, но и организуют работу выездных бригад в микрорайоне Красная Поляна. Они будут принимать население два раза в месяц.
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Лобня
МФЦ
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