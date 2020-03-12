Центральный клуб программы «Активное долголетие» открылся в Истре

В Истре открыли центральный клуб «Активного долголетия». Здесь можно записаться на курсы компьютерной грамотности, заняться рукоделием или сходить в бассейн. И все это — абсолютно бесплатно.

Источник фото: телеканал «360»

Василию Давыдову почти 80. Но это только по паспорту. В душе, как он сам говорит, не больше тридцати. Он всегда полон энергии и позитива, долго отдыхать не любит.

Источник фото: телеканал «360»

Мужчина давно и всерьез увлечен скандинавской ходьбой. Пройти с утра 4-5 километров для Василия Александровича — обычное занятие.

Источник фото: телеканал «360»

И таких активных людей серебряного возраста, как Василий Александрович, в округе тысячи. Чтобы каждый нашел себе занятие по душе, открыли клуб «Активное долголетие».

Источник фото: телеканал «360»

Давно хотели научиться рисовать, но руки все никак не доходили? В клубе и краски с кисточками дадут, и все доходчиво объяснят. Для активного и энергичного отдыха — пение, танцы, йога или гимнастика.

А еще в клубе «Активное долголетие» можно записаться на курсы компьютерной грамотности, заняться рукоделием или сходить в бассейн. Запланировать досуг можно на всю неделю. В планах администрации — расширить выбор занятий. Все они проходят абсолютно бесплатно.

«Мы будем прислушиваться именно к нашим истринским жителям, которые могу действительно захотеть ту или иную активность получить в стенах клуба», — сказала глава г. о. Истра Татьяна Витушева.

Источник фото: телеканал «360»

Программа «Активное долголетие» действует в Подмосковье с октября прошлого года. К ней в городском округе подключилось уже порядка тысячи двухсот пенсионеров. И цифра эта с каждым днем растет. Записаться на занятия можно на сайте истринского ЦСО «Милосердие», на портале «Активное долголетие» и в мобильном приложении «Социальные услуги».