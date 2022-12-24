Подмосковье 24 декабря 2022, 21:40 Центральный каток Подмосковья открылся на площади Главного храма Вооруженных сил в Одинцове

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В Одинцовском округе на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил РФ торжественно открылся зимний фестиваль «Наша зима» и начал свою работу центральный каток Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

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Огни на главной елке зажгли Дед Мороз и Снегурочка, они же дали старт первому катанию.

В рамках мероприятия прошло ледовое шоу с участием фигуристов, также для гостей фестиваля выступил ансамбль «Юнармии» «Юные Патриоты» и показали шоу артистов в светящихся костюмах.

Главный каток располагается на площади более пяти тысяч квадратных метров. Также здесь находится самая большая в регионе горка для тюбингового спуска, ее длина — более 60 метров.

Все новогодние праздники на Соборной площади Главного храма ВС РФ будут работать шатры, в них будут проводить разнообразные мастер-классы. Также, помимо катка и тюбинговых горок, посетителей ждут детская площадка «Крепость» и ледовые скульптуры.

В прошлом году участниками фестиваля «Наша зима» стали более 472 тысяч человек.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион откажется от централизованных фейерверков на Новый год.

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