Центральный каток открыли во Фрязине. Видео

На территории спортивного комплекса «Олимп» во Фрязине открыли каток. На торжественную церемонию собрались жители города.

Приветственное слово взял глава городского округа Дмитрий Воробьев.

«Это традиционное место отдыха. Конечно же, это знаковое место. Сюда традиционно приходят все жители Фрязина. Отдыхают с детьми, семьями. И это замечательное место для свободного времяпровождения. Оно станет местом притяжения для жителей», — сказал Воробьев.

Первыми новый лед опробовали чемпионы Москвы по фигурному катанию Ярослава Воробьева и Георгий Цымбалов.

«В целом лед хороший. Он, конечно, не такой, как у нас на катке, потому что настоящий, а не хлорированный», — поделились впечатлениями спортсмены.

Позднее к ним присоединились и местные жители.

«Лед хороший в этом году. Погода хорошая, повезло. Снег идет не сильно. Очень хорошая атмосфера», — рассказала о впечатлениях от катка жительница Фрязина.

Больше остальных открытия сезона ждали юные хоккеисты. В торжественной обстановке был дан старт «Золотой шайбе».

Всего этой зимой во Фрязине будут работать шесть бесплатных катков.