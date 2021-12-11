Центральный каток открыли для жителей Чехова

Выходные дни и предстоящие новогодние каникулы жители городского округа Чехов могут провести на Центральном катке. Кататься там можно под приятную музыку, а всю площадку оформили в стилистике проекта «Зима в Подмосковье».

Вход на каток бесплатный, а работать он будет каждый день без перерыва. Места на ледовой площадке хватит всем. Общая площадь катка составляет более 1000 квадратных метров. Здесь могут соревноваться любительские хоккейные команды, а фигуристы — демонстрировать свои умения.

«Каток на главной площади мы делаем второй год подряд. В этот раз под айсматы положили бетонную подушку, чтобы лед был равномерным по всей площади. Также утеплили раздевалку», — рассказал глава городского округа Григорий Артамонов.

За качество льда можно не беспокоиться. Он не растает даже при близкой к нулю температуре. Следят за этим очень внимательно. Для проголодавшихся любителей катания на катках рядом открыт фуд-корт. Там же можно согреться, а еще отправить письмо с желанием Деду Морозу через специальную новогоднюю почту.

На торжественное открытие катка собрались несколько десятков человек. Они же стали первыми, кто опробовал новый лед. Во время новогодних каникул каток станет сценой, где пройдут новогодние представления и яркие шоу. Главное — не забывать о соблюдении мер безопасности.