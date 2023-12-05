Подмосковье 05 декабря 2023, 09:19 Центральный аэрогидродинамический институт в Жуковском отпраздновал 105-летие Телеканал «360»

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Центральный аэрогидродинамический институт, который коротко называется ЦАГИ, начал работу 105 лет назад. По этому случаю в Жуковском прошел концерт.

Практически все советские и российские летательные аппараты испытывали в ЦАГИ. Аэродинамические трубы института не имеют аналогов в мире. Основал ЦАГИ пионер воздухоплавания Николай Жуковский.

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Здесь создавались легендарные истребители МиГ-15 и МиГ-17, самолеты-носители стратегического ядерного оружия Ту-16 и Ту-160. В годы Великой Отечественной войны в Жуковском испытывали все отечественные самолеты и немецкие трофеи. Крупнейшей работой последних советских лет стало строительство космического корабля «Буран». Сегодня в ЦАГИ испытывают боевые и пассажирские самолеты, вертолеты, и беспилотники.

«Мы в основном по-прежнему занимаемся вопросами аэрогидродинамики, прочности летательных аппаратов, обеспечиваем безопасность наших воздушных судов. Новые вопросы возникают — аэроакустика, экологическое воздействие аппаратов. Все, что связано с самолетами, — это наше», — сказал генеральный директор ЦАГИ имени профессора Жуковского, член-корреспондент Российской академии наук Кирилл Сыпало.

В стенах института начинали свою карьеру известные ученые, чьи имена вошли в историю: Дмитрий Рябушинский, Борис Стечкин, Сергей Чаплыгин, Андрей Туполев. Их дело сейчас продолжают молодые научные сотрудники. На празднике по случаю юбилея института порядка 30 сотрудников удостоились государственных наград.

«Будем стараться делать все, чтобы институт продолжал быть на высоких позициях научных достижений, чтобы как всегда мы удивляли наших соотечественников своими смелыми идеями, проектами, свершениями», — отметил вице-президент Российской академии наук Сергей Чернышев.

Подарком для сотрудников института стал творческий номер от местных коллективов и ведущей праздника — актрисы Валерии Ланской. Также на сцене выступила группа Viva.

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