Подмосковье 15 декабря 2023, 10:27 Центральные улицы и площади в Можайске украсили иллюминацией к Новому году Unsplash

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Центральные улицы и площадки Можайска украшают к Новому году. Там уже появилась праздничная иллюминация и арт-объекты. Вскоре установят ель и откроют каток на Губернаторской площади.

Новогоднюю ель уже установили на Октябрьской площади. Вторая появится на Губернаторской площади. Там же откроют самый большой городской каток. Его площадь составит 1,5 тысячи квадратных метров.

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Всего в городском округе откроют 17 катков. Узнать подробнее о локациях можно в социальных сетях администрации Можайска.

Также в парке «Ривьера» стартовала творческая акция по созданию креативных елочек. Работы жителей украсят центр города.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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