Покататься на велосипеде и поиграть в «настолки». Центральную улицу в Дубне приведут в порядок

В Дубне благоустроят Центральную улицу. Работы начнутся уже в этом году. Девиз переделки: «Улица — не равно дорога».

«В 2020 году запланировано благоустройство улицы Центральная, которая расположена в районе с самым большим количеством населения. Улица представляет собой бульвар в жилой среднеэтажной застройке», — прокомментировал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Источник фото: Министерство благоустройства МО

Так как на улице Центральной за день проезжает небольшое количество машин, было решено дорогу сузить. Благодаря этому появится больше места для деревьев и кустарников. Также на улице установят новые детские площадки, точки для буккроссинга и столы для пинг-понга.

«Приоритет человека становится хорошей традицией в создании современной среды в районах жилых застроек», — добавил Михаил Хайкин.

Источник фото: Министерство благоустройства МО

На благоустроенной улице организуют дорожки как для пешеходов, так и для велосипедистов. При этом гулять и кататься можно будет даже ночью: для этого установят современные фонари. Обновят и площадь около Дома культуры «Октябрь».