Подмосковье 30 июня 2023, 17:01 Центральную поликлинику в Солнечногорске отремонтируют к концу года

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Капитальный ремонт Центральной поликлиники в Солнечногорске завершится в декабре. Сейчас работы выполнены на 66%.

Заместитель главы администрации Николай Минаев, заместитель председателя Совета депутатов округа Анна Панькова и главный врач Солнечногорской областной больницы Лариса Борисова побывали на стройплощадке.

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Рабочие уже закончили ремонт кровли и гидроизоляцию фундамента. Завершается утепление и облицовка фасада здания. Сейчас ведется внутренняя отделка помещений и обновление инженерной системы. Ремонт идет без отставания от графика. На объекте задействовано 55 человек.

«Работы на объекте идут хорошими темпами и уже выполнены на 66%, отставаний в работе подрядной организации мы не видим. Как и обещали, завершим масштабный капремонт в декабре текущего года. По окончанию работ все будет соответствовать современным требованиям», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Центральное здание поликлиники было построено в 1980-х годах. Капитальный ремонт начали в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» по поручению губернатора Андрея Воробьева. Пациентов временно принимают в здании по адресу: улица Военный городок, дом № 13А.

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