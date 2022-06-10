Центральную поликлинику в Солнечногорске отремонтируют к 2023 году

В Центральной поликлинике Солнечногорска проводят капремонт. Работы здесь будут завершены к декабрю 2023 года.

Источник фото: телеканал «360»

Половина поликлиники сейчас перекрыта, все специалисты временно работают в левом крыле. Выходят теперь в две смены по повременному графику, так что ремонт не сказывается на здоровье пациентов.

«Сроки ремонта достаточно длительные. Это обусловлено тем, что ремонт капитальный. То есть ремонт будет всех четырех этажей, кровли, фасада, замена коммуникаций. Соответственно, в связи с объемом удлинены сроки», — сказала заместитель главврача по медицинскому обслуживанию населения ГБУЗ МО «Солнечногорская областная больница» Ольга Воронина.

Источник фото: телеканал «360»

Ремонт Центральной поликлиники не производился с момента ее строительства — это больше сорока лет. Начался он в мае этого года, а завершится к концу 2023.

Как только первый этап работ завершится, пациентов будут принимать в отремонтированном крыле.