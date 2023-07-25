Подмосковье 25 июля 2023, 17:11 Центральную поликлинику Солнечногорска отремонтируют к декабрю Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Капитальный ремонт центральной поликлиники продолжается в Солнечногорске. Завершить ремонт планируют в декабре, прием пациентов возобновят в начале 2024 года.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Ремонт поликлиники начался в апреле прошлого года. За это время специалисты уже отремонтировали кровлю, сделали гидроизоляцию фундамента, утеплили и обновили фасад, заменили окна. Сейчас на объекте стартовали работы по финишной отделке стен, монтажу подвесного потолка и укладке напольной плитки. Ход выполненных работ проинспектировали заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

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«В большей части здания выполнены штукатурные работы, заведены инженерные коммуникации и системы отопления, установлены отопительные приборы. График работ соблюдается, общая готовность объекта составляет 70%», — отметил Александр Сорокин.

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