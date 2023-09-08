08 сентября 2023, 16:30
Центральную площадь в Дедовске благоустроят за 2 года
План по благоустройству центральной части Дедовска в Истре вошел в число победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и получил федеральный грант. Площадь планируют благоустроить за два года.
В муниципалитете уже стартовали работы. Преображать начали сразу две территории города: сквер возле спортивного комплекса «Гучково» и локацию вблизи Георгиевского храма.
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В сквере возле спортивного комплекса сделают пешеходные дорожки, освещение, установят лавочки и урны, обустроят детскую зону и площадку для выгула собак. Вблизи храма облагородят зону отдыха у воды, а также заменят детскую игровую площадку и освещение.
«В прошлом году благодаря победе в этом конкурсе, преобразилось пространство на площади Урицкого и на части улицы 15 лет Комсомола в Истре. Проект второго этапа благоустройства центральной части Истры также получил положительную оценку федеральной комиссии», — заявила глава Истры Татьяна Витушева.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в регионе. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Истра
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