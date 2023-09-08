Подмосковье 08 сентября 2023, 16:30 Центральную площадь в Дедовске благоустроят за 2 года Пресс-служба администрации городского округа Истра

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План по благоустройству центральной части Дедовска в Истре вошел в число победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и получил федеральный грант. Площадь планируют благоустроить за два года.

Пресс-служба администрации городского округа Истра

В муниципалитете уже стартовали работы. Преображать начали сразу две территории города: сквер возле спортивного комплекса «Гучково» и локацию вблизи Георгиевского храма.

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В сквере возле спортивного комплекса сделают пешеходные дорожки, освещение, установят лавочки и урны, обустроят детскую зону и площадку для выгула собак. Вблизи храма облагородят зону отдыха у воды, а также заменят детскую игровую площадку и освещение.

«В прошлом году благодаря победе в этом конкурсе, преобразилось пространство на площади Урицкого и на части улицы 15 лет Комсомола в Истре. Проект второго этапа благоустройства центральной части Истры также получил положительную оценку федеральной комиссии», — заявила глава Истры Татьяна Витушева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в регионе. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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