Подмосковье 10 августа 2023, 15:51 Центральную площадь в бывшем парке аттракционов благоустроили в Пущине Министерство благоустройства Московской области

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В Пущине завершилось благоустройство территории «Таблетки» от бульвара Иерусалимского до улицы Парковой. Проект по преображению локации победил на всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«Завершены работы по реализации еще одного проекта — победителя всероссийского конкурса малых городов. Таким образом, на сегодня в Московской области полностью завершены 24 проекта, победивших в конкуре. Мы провели в Пущине большую работу по реконструкции центральной городской площади на территории бывшего парка аттракционов», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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На обновленной территории теперь есть все для активного и тихого отдыха. Так, там появились прогулочные маршруты, детские и спортивные площадки, пространство с амфитеатром и подиумом для отдыха и многим другим. На всей территории разместили малые архитектурные формы и установили систему современного уличного освещения.

Территорию обновили по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о преображении парков и скверов в регионе.

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