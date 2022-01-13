Центральную площадь у Дома культуры в Красноармейске благоустроили

Большую детскую площадку и зону воркаута сделали на Центральной площади у Дома культуры имени Ленина в Красноармейске. Ее благоустроили по президентскому проекту «Жилье и городская среда».

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин подчеркнул, что площадь находится на месте бывшего стадиона.

Это изначально придает участку характерную форму, которую мы и решили подчеркнуть за счет архитектурных элементов и озеленения Михаил Хайкин.

Территорию разделили на две части: центральную площадь для городских мероприятий и парковую зону для прогулок, отдыха.

Обустроили амфитеатр, зону воркаута, спортивную площадку со столами для настольного тенниса.

Кроме того, появилась большая детская площадка с качелями, батутом и песочницей. Установили новые фонари и обновили плиточное мощение.

Ранее стало известно, что смотровые площадки и амфитеатр появились на благоустроенной набережной реки Теребенки в Чехове.