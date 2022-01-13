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    13 января 2022, 17:44

    Центральную площадь у Дома культуры в Красноармейске благоустроили

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Большую детскую площадку и зону воркаута сделали на Центральной площади у Дома культуры имени Ленина в Красноармейске. Ее благоустроили по президентскому проекту «Жилье и городская среда».

    Центральную площадь у Дома культуры в Красноармейске благоустроили | Изображение 1

    Министр благоустройства региона Михаил Хайкин подчеркнул, что площадь находится на месте бывшего стадиона.

    Это изначально придает участку характерную форму, которую мы и решили подчеркнуть за счет архитектурных элементов и озеленения

    Михаил Хайкин.

    Территорию разделили на две части: центральную площадь для городских мероприятий и парковую зону для прогулок, отдыха.

    Обустроили амфитеатр, зону воркаута, спортивную площадку со столами для настольного тенниса.

    Кроме того, появилась большая детская площадка с качелями, батутом и песочницей. Установили новые фонари и обновили плиточное мощение.

    Ранее стало известно, что смотровые площадки и амфитеатр появились на благоустроенной набережной реки Теребенки в Чехове.