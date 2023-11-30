Подмосковье 30 ноября 2023, 15:19 Центральную ледовую площадку в Мытищах откроют для массовых катаний 3 декабря пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Работы по установке ледового катка завершаются на площади вблизи Дворца культуры «Яуза» в Мытищах. Его торжественно откроют 2 декабря, а на следующий день для жители смогут поучаствовать в массовых катаниях.

На открытии катка представят гала-шоу Ильи Авербуха «Чемпионы». Вход на него будет свободный. А уже в воскресенье опробовать центральный каток сможет любой желающий. Для посетителей будет работать аренда коньков, теплая раздевалка, а также новогодняя музыка и подсветка.

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Поддерживать качественное покрытие будут с помощью профессиональной ледозаливочной машины. А айсматы в основании и охладительная установка позволят катку работать при любой погоде. Одновременно посетить каток смогут сразу 150 человек.

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